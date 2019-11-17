Где в Харькове не будет воды 17 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Вологодская (ч/с), ул. Дарвина, 33 (п. №2), ул. Продольная, 1 (п. №3-4) до 20:00 17 ноября.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №1, спаренный стояк), пер. Рубежанский, 6, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №9, стояк), пр. Тракторостроителей, 71-в (п. №6, стояк) до 20:00 18 ноября.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 39-в (стояк), ул. Отакара Яроша, 27 (п. №1, стояк), пр. Победы, 54 (п. №5, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №4), ул. Деревянко, 46 (п. №2-3, стояк) до 20:00 18 ноября.
День может принести вам новые идеи и новые возможности, однако людям, уверенным в себе, не мешает следить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.
Солнечно, но прохладно и ветрено – такую погоду синоптики обещают харьковчанам на выходные.
Международный день студентов ассоциируется с молодостью, романтикой и весельем. Тем не менее, история его появления весьма печальна.
влажн.:
давл.:
ветер: