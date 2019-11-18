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18.11.2019  08:08   

Где в Харькове не будет воды 18 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 85 (п. №1), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №9, стояк), 42-а (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 71-в (п. №6, стояк), ул. Познанская, 6 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 18.11.19 г.

Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 11 (п. №3, стояк), Григоровское шоссе (Комсомольское), 67 (п. №3, стояк) до 20:00 18.11.19 г.

Шевченковский район:
пр. Победы, 54 (п. №5, стояк), ул. Шекспира, 12 (п. №4), ул. Деревянко, 46 (п. №2,3, стояк) до 20:00 18.11.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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