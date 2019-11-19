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19.11.2019  08:15   

Где в Харькове не будет воды 19 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Мира, 108 (п. №3, стояк) до 20:00 19 ноября.

Киевский район:
ул. Астрономическая, 37 (п. №3) до 17:00 19 ноября; пер. 1-й Лесопарковский, 3, 5, ул. Старошишковская, 2, пер. 2-й Лесопарковский, 14, ул. Дружбы Народов, 267 (стояк) до 20:00 19 ноября.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 21 (п. №3, стояк) до 18:00 19 ноября; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 38-а (п. №9, стояк), Салтовское шоссе, 155/93 (п. №1, стояк) до 20:00 19 ноября; ул. Гвардейцев Широнинцев, 41 (п. №1, стояк) до 21:00 19 ноября.

Новобаварский район:
ул. Станционная (ч/с), ул. Базарная (ч/с), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 11 (п. №3, стояк) до 20:00 19 ноября.

Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 10 (п. №4, спаренный стояк), пр. Героев Сталинграда, 179 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 19 ноября.

Шевченковский район:
ул. Ляпунова, 7, ул. Новгородская, 44, пр. Науки (Ленина), 26, 28, ул. Клочковская, 197-а (п. №4, стояк), ул. Есенина, 3 (п. №2, спаренный стояк), пр. Науки (Ленина), 19 (п. №3), пр. Победы, 62-г (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №6, стояк) до 20:00 19 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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