19.11.2019 09:30

Подъезды старых домов в тихом центре ремонтируют «под ключ» (ВИДЕО)

В Харькове продолжаются работы по восстановлению жилого фонда. Одно из направлений работ – обновления подъездов. Более 150 уже обновили с начала года в Шевченковском районе.



// izvestia.kharkov.ua

Буквально пару дней – и он уже будет готов «под ключ». В одном из подъездов по улице Данилевского, 27 Шевченковского района коммунальщики завершают работы по ремонту подъезда. Стены из шелушащиеся краской и не совсем белые потолки – здесь уже в прошлом.



«Были выполнены работы по побелке потолков, по покраске стен, приведён в порядок подъезд и сейчас завершаются работы по подварке перил. Покрасятся перила и подъезд будет готов к эксплуатации ещё длительное время», – рассказал заместитель главы администрации Шевченковского района по вопросам ЖКХ Николай Белоцерковский.



Как отметил Белоцерковский, работы по ремонту подъездов начаты в Харькове с 2013 года благодаря инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.



В частности, в Шевченковском районе с 2013 года отремонтировано уже около тысячи подъездов. В этом, 2019 году, с начала года отремонтировано более 150 подъездов.



А вот в доме по Данилевского, 32-Б ремонтные работы только стартовали. По меньшей мере две недели понадобится коммунальщикам, добавляет Николай Белоцерковский, чтобы все обновить и привести в порядок.



Подобные работы еще продолжаются на нескольких объектах. Погодные условия никак не влияют на их проведение.



Впрочем, в администрации уже готовят планы и формируют списки ремонтов на следующий год.



«Планы на следующий год, надеемся, что будет не меньше, чем в этом году. Сейчас проходит формирование бюджета города Харькова на следующий 2020 год. После принятия бюджета и тех цифр, которые будут выделены на финансирование ремонта жилого фонда, мы будем понимать сколько это будет подъездов. Но мы думаем, что меньше не будет. Т.е. работы будут продолжаться и в таких объёмах будут проведены», – поделился Николай Белоцерковский.