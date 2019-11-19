19.11.2019 10:58

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 18 ноября было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Мохначанская, 134, ул. Свободы (Иванова), 27, ул. Новоалександровская, 77, ул. Ангарская, 14, пр. Петра Григоренко, 15/2, ул. Власенко, 3-7, пос. Песочин (ул. Надежды, 15-а), проезд Садовый, 26, ул. Актюбинская, 33, пр. Победы, 62-ж, ул. Целиноградская/ул. Академика Погорелова (Краснозорская), ул. Клочковская/ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), ул. Ахсарова, 7.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.