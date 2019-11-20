20.11.2019 08:08

Где в Харькове не будет воды 20 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение



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связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Немышлянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Александровский (ч/с), ул. Айвазовского (ч/с), пер. Трубный (ч/с), ул. Кошевого (ч/с) до 14:00 20.11.19 г.; ул. Воскобойницкая (ч/с), пер. Воскобойницкий (Перемога) (ч/с), пос. Кулиничи (все улицы) (ч/с), ул. Драгоманова (Раковского) (ч/с), ул. Волошковая (пос. Кулиничи) (ч/с) до 17:00 20.11.19 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Грицевца, 16 (п. №2, стояк) до 17:00 20.11.19 г.

Киевский район:

ул. Звездная, 4, пер. Электроинструментальный, 6, ул. Шевченко, 333 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 20.11.19 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк) до 18:00 20.11.19 г.; ул. Познанская, 8-а (п. №3, стояк) до 18:45 20.11.19 г., ул. Героев Труда, 29, 33, 37, пр. Тракторостроителей, 103-г, ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Б) до 20:00 20.11.19 г.

Новобаварский район:

ул. Константина Калинина (Калинина) (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 70, ул. Свинаренко, 1, 3, 5, 7, 9 до 17:00 20.11.19 г.; ул. Станционная (ч/с), ул. Базарная (ч/с), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 11 (п. №3, стояк) до 20:00 20.11.19 г.

Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 10 (п. №11), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №3, стояк) до 20:00 20.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Дмитриевская, 15 до 17:00 20.11.19 г., ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №2) до 20:00 20.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. Есенина, 3 (п. №2, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 39-в (п. №1, стояк) до 20:00 20.11.19 г.