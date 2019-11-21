Где в Харькове не будет воды 21 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Московского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 28-а,б до 14:00 21.11.19 г., ул. Познанская, 8-а (п. №3, стояк) до 18:45 21.11.19 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 9-б (п. №1), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Б) до 20:00 21.11.19 г.
А также:
Киевский район:
ул. Шевченко, 333 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 21.11.19 г.
Немышлянский район:
ул. Ощепкова, 3 (п. №4, спаренный стояк), пр. Московский, 210/2 (п. №4-7) до 20:00 21.11.19 г.
Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 11 (п. №3, стояк), ул. Академика Богомольца, 25 (п. №1, стояк) до 20:00 21.11.19 г.
Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 10 (п. №11), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №3, стояк), ул. Монюшко, 16 (п. №3) до 20:00 21.11.19 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 130/132 (п. №3) до 20:00 21.11.19 г., ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №2) до 20:00 22.11.19 г.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 3, 5, 7, 13, 15, ул. Есенина, 3 (п. №2, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 39-в (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 38 (п. №2) до 20:00 21.11.19 г.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
влажн.:
давл.:
ветер: