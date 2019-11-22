Новогодний подарок: Кабмин хочет «застраховать» цену на газ для харьковчан

Кабмин планирует утвердить страховую цену на газ для населения в размере около 7000 гривен за тысячу кубометров (с НДС и без учета транспортировки) с 1 января 2020 года.
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
«С 1 января людям предложат определенную страховую цену на газ, которую они смогут выбрать до конца отопительного сезона. Она будет даже меньше, чем цена на первый квартал 2019 года (8550 гривен за тысячу кубометров — ред.).
Это так называемый рыночный инструмент под названием «контракты на будущее». Почему это так важно? Потому что население не должно 31 декабря иметь одну цену, а с 1 января — другую, в два-три раза большую», — подчеркнул Оржель.
Министр добавил, что речь идет о цене в размере 7000 гривен за тысячу кубометров (без расходов на транспортировку газа).
Сейчас цена газа для населения составляет 4899 гривны за тысячу кубометров (без НДС и расходов на транспортировку).
В случае, если с 1 января цена на газ существенно возрастет, то украинцы, которые застрахуют эти цены, будут платить 7000 гривен даже если цены на газ будут выше.
«Если же Украина подписывает договор на транспортировку, то это является фактором стабилизации значительного рынка. У нас и в Европе значительные объемы газа находятся в подземных хранилищах. И фактор того, что транзит не остановился, сыграет, наверное, на то, что цена на газ будет уменьшаться. И тогда потребители со страховой ценой не выигрывают от ситуации, поскольку на рынке будет меньшая цена», — пояснил Оржель.
По его словам, украинцы смогут отказаться от этого предложения и платить по рыночным ценам, но тогда для них вырастут риски стремительного роста цены на газ.
В ноябре цена на газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, составит 4899 гривен за тысячу кубометров без учета НДС, наценки газосбыта и транспортных расходов. В Нафтогазе заявляли, что это самая низкая с 2016 года цена на газ для населения в ноябре.
В октябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на условиях ПСО, снизилась на 4,9% по сравнению с сентябрем и составила 4 272,76 гривен за тысячу кубометров.
Ранее Нафтогаз предложил бытовым потребителям закупить газ по низкой летней цене в рамках программы «Газовый запас» и использовать его в течение отопительного сезона.
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