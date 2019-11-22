22.11.2019 11:41

В Новобаварском районе ремонтируют жилой фонд

В домах по бул. Профсоюзному, 9 и 9-а выполняют ремонтные работы.



://city.kharkov.ua

Сначала рабочие выполнили текущий ремонт кровель пятиэтажных домов, заасфальтировали внутриквартальную дорогу, а сейчас обновляют подъезды. Работы провели по обращению жителей в Администрацию Новобаварского района и Харьковский городской совет.



Начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района Ольга Алексеенкова сообщила, что коммунальные службы стараются комплексно подходить к ремонту жилого фонда.



«Этот микрорайон - пример всестороннего подхода к ремонтным работам. Когда мы заходим во двор, то стараемся сделать все для комфортного проживания жителей», - отметила Ольга Алексеенкова.