В Новобаварском районе ремонтируют жилой фонд

В домах по бул. Профсоюзному, 9 и 9-а выполняют ремонтные работы.
Сначала рабочие выполнили текущий ремонт кровель пятиэтажных домов, заасфальтировали внутриквартальную дорогу, а сейчас обновляют подъезды. Работы провели по обращению жителей в Администрацию Новобаварского района и Харьковский городской совет.
Начальник филиала КП «Жилкомсервис» Новобаварского района Ольга Алексеенкова сообщила, что коммунальные службы стараются комплексно подходить к ремонту жилого фонда.
«Этот микрорайон - пример всестороннего подхода к ремонтным работам. Когда мы заходим во двор, то стараемся сделать все для комфортного проживания жителей», - отметила Ольга Алексеенкова.
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