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23.11.2019  09:55   

Где в Харькове не будет воды 23 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а, 8/10-в (п. №8) до 20:00 23.11.19 г.

А также:      

Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 61 (п. №2, стояк) до 20:00 23.11.19 г.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 23.11.19 г.

Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк) до 20:00 23.11.19 г.

Немышлянский район:
ул. Танкопия, 13/7 до 17:00 23.11.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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