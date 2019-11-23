Где в Харькове не будет воды 23 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а, 8/10-в (п. №8) до 20:00 23.11.19 г.
А также:
Индустриальный район:
пр. Индустриальный (Фрунзе), 61 (п. №2, стояк) до 20:00 23.11.19 г.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 23.11.19 г.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк) до 20:00 23.11.19 г.
Немышлянский район:
ул. Танкопия, 13/7 до 17:00 23.11.19 г.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым.
Снега синоптики не обещают, но морозная погода сохранится все выходные.
Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов.
влажн.:
давл.:
ветер: