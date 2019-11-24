24.11.2019 09:29

Где в Харькове не будет воды 24 ноября

В части домов города временно прекращено водоснабжение



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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Вятская (ч/с) до 17:00 24.11.19 г.; ул. Чебышева (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), пер. Саперный (ч/с), ул. Роменская (ч/с), въезд Роменский (ч/с), пер. Роменский (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), въезд 1-й Жилярди (ч/с), въезд 2-й Жилярди (ч/с), ул. Гоголя, 3, 5, 9, 11, 13, ул. Чернышевская, 1, 15, 25, 32, ул. Сумская, 16, пр. Жуковского, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 24.11.19 г.; ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 20:00 25.11.19 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Роганская, 130/1, 130/3, 130/4 до 17:00 24.11.19 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк), ул. Светлая, 27 (п. №1, стояк) до 20:00 24.11.19 г.

Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 256 (п. №1-9) до 17:00 24.11.19 г.

Новобаварский район:

ул. Гвардейцев Железнодорожников (ч/с), пер. Лизы Чайкиной (ч/с), ул. Малогончаровская (ч/с), ул. Гвардейцев Железнодорожников, 3, 4, 5, 7, 7/9, 8, ул. Полтавский Шлях, 47/49, 51, 53/55, 57, 57/59, 65, 67, пер. Рубановский (Свердлова), 6, 8, 10/26, ул. Малогончаровская, 9(п. №1, стояк) до 20:00 24.11.19 г.

Основянский район:

ул. Руставели, 49 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 24.11.19 г.

Холодногорский район:

ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а, 8/10-в (п. №8) до 20:00 24.11.19 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 24.11.19 г.; ул. Балакирева, 46 (стояк) до 20:00 25.11.19 г.