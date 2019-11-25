Где в Харькове не будет воды 25 ноября

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Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 25 ноября Деноь идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Старайтесь не давать воли обидам, тем более спонтанным.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 25 ноября В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.