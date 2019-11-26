26.11.2019 07:57

Где в Харькове не будет воды 26 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

ул. Косарева (Соколова), 7-а до 17:00 26 ноября; ул. Большая Кольцевая, 124, 126 до 20:00 26 ноября.



Киевский район:

ул. Студенческая, 5/2, ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Чернышевская, 15, 25 (эт. №3,4), ул. Вологодская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 26 ноября.



Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк) до 20:00 26 ноября; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №2, стояк) до 20:00 27 ноября.



Немышлянский район:

ул. Кронштадская (ч/с) до 17:00 26 ноября.



Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк) до 17:00 26 ноября; пер. Хатышевский (ч/с), пер. Океанский (ч/с), пер. Раздольский (ч/с), пер. Будянский (ч/с) до 20:00 26 ноября.



Основянский район:

пр. Гагарина, 262 (п. №1) до 20:00 27 ноября.



Слободской район:

въезд Фесенковский, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 26 ноября.



Холодногорский район:

ул. Костромская (ч/с), ул. Петра Тронька (Крейсера «Авроры») (ч/с) до 20:00 26 ноября.



Шевченковский район:

ул. Балакирева, 46 (стояк), пр. Победы, 60-а (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №6), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26 ноября.