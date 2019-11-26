Где в Харькове не будет воды 26 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Косарева (Соколова), 7-а до 17:00 26 ноября; ул. Большая Кольцевая, 124, 126 до 20:00 26 ноября.
Киевский район:
ул. Студенческая, 5/2, ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Чернышевская, 15, 25 (эт. №3,4), ул. Вологодская, 35 (п. №3, стояк) до 20:00 26 ноября.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 36-а (п. №3, стояк) до 20:00 26 ноября; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №2, стояк) до 20:00 27 ноября.
Немышлянский район:
ул. Кронштадская (ч/с) до 17:00 26 ноября.
Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк) до 17:00 26 ноября; пер. Хатышевский (ч/с), пер. Океанский (ч/с), пер. Раздольский (ч/с), пер. Будянский (ч/с) до 20:00 26 ноября.
Основянский район:
пр. Гагарина, 262 (п. №1) до 20:00 27 ноября.
Слободской район:
въезд Фесенковский, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 26 ноября.
Холодногорский район:
ул. Костромская (ч/с), ул. Петра Тронька (Крейсера «Авроры») (ч/с) до 20:00 26 ноября.
Шевченковский район:
ул. Балакирева, 46 (стояк), пр. Победы, 60-а (п. №3, стояк), ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №6), пр. Науки (Ленина), 39 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26 ноября.
Преодолеть свою лень и заставить себя заниматься делами сегодня будет труднее, чем обычно. Зато, если уж вам удалось раскачаться – дела будут даваться легко.
Весь день в Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
26 ноября отмечается Международный день сапожника – профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников занятых в данном производстве и специалистов по ремонту обуви.
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