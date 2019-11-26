26.11.2019 15:37

Вода не в кране, а на улице – набирайте 15-33

КП «Харьковводоканал» просит харьковчан сообщать о повреждениях на сетях холодного водоснабжения и водоотведения на бесплатный номер 15-33.



//vodokanal.kharkov.ua

Харьковчане могут звонить в диспетчерскую КП «Харьковводоканал» по единому короткому номеру 15-33 доступному бесплатно со всех мобильных операторов и стационарных телефонов. Единый номер работает круглосуточно и является многоканальным.

КП «Харьковводоканал» просит харьковчан с целью максимально оперативного реагирования звонить на 15-33 и сообщать обо всех порывах, повреждениях на сетях холодного водоснабжения или водоотведения, если увидели открытый люк, течь на проезжей части, зеленой зоне или внутриквартальной дороге.

На короткий номер 15-33 абоненты предприятия также могут оставить заявку на ремонт внутридомовых сетей водоснабжения и водоотведения, на отсутствие воды, уточнить состояние своего лицевого счета, решить любые вопросы, связанные с работой предприятия. Звонок поступает в общую диспетчерскую, и в дальнейшем распределяется по профильным службам предприятия в зависимости от характера обращения абонента. После выполнения заявки абоненту перезванивают и уточняют качество и итог выполнения обращения.