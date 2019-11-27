27.11.2019 08:02

Где в Харькове не будет воды 27 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Дарвина, 33 (п. №2) до 20:00 27 ноября.



Московский район:

ул. Героев Труда, 15-а (п. №1) до 17:00 27 ноября; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №2, стояк) до 18:00 27 ноября; пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 27 ноября.



Немышлянский район:

ул. Маршала Рыбалко, 16 (п. №1) до 17:00 27 ноября; пр. Московский, 198 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 27 ноября.



Новобаварский район:

ул. Власенко, 18 (п. №1, стояк) до 17:00 27 ноября; Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк), ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк) до 20:00 27 ноября.



Основянский район:

пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 5 до 13:00 27 ноября; Мерефянское шоссе, 28 до 17:00 27 ноября; ул. Самолетная, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 27 ноября.



Слободской район:

ул. Полевая, 2 (п. №1) до 17:00 27 ноября.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №3, стояк), ул. Кацарская, 23 (п. №2) до 20:00 27 ноября.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-д (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 68-в до 15:00 27 ноября; пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2) до 17:00 27 ноября; ул. Космическая, 25, 27, 47 до 20:00 27 ноября.