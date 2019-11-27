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27.11.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 27 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Дарвина, 33 (п. №2) до 20:00 27 ноября.

Московский район:
ул. Героев Труда, 15-а (п. №1) до 17:00 27 ноября; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №2, стояк) до 18:00 27 ноября; пр. Льва Ландау (50 лет СССР) (ч/с) до 20:00 27 ноября.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 16 (п. №1) до 17:00 27 ноября; пр. Московский, 198 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 27 ноября.

Новобаварский район:
ул. Власенко, 18 (п. №1, стояк) до 17:00 27 ноября; Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, стояк), ул. Власенко, 22 (п. №5, стояк) до 20:00 27 ноября.

Основянский район:
пл. Героев Небесной Сотни (Руднева), 5 до 13:00 27 ноября; Мерефянское шоссе, 28 до 17:00 27 ноября; ул. Самолетная, 5 (п. №2, стояк) до 20:00 27 ноября.

Слободской район:
ул. Полевая, 2 (п. №1) до 17:00 27 ноября.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №3, стояк), ул. Кацарская, 23 (п. №2) до 20:00 27 ноября.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-д (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 68-в до 15:00 27 ноября; пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2) до 17:00 27 ноября; ул. Космическая, 25, 27, 47 до 20:00 27 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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