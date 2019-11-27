27.11.2019 13:53

Город будет возмещать ОСМД процентную ставку по «теплым кредитам»

Городскую программу «Теплые кредиты» дополнили новым разделом «Энергодом».



Город будет возмещать ОСМД процентную ставку по «теплым кредитам»



Такое решение было принято 27 ноября на сессии Харьковского городского совета.

«Энергодом» стал частью городской программы так называемых «теплых кредитов». ОСМД может подать заявку в Фонд энергоэффективности, получить кредитные средства на внедрение энергоэффективных мероприятий и возмещение из городского бюджета процентной ставки по этим кредитам. Максимальная сумма помощи по одному кредитному договору для ОСМД составит до 500 тыс. грн.



Напомним, что городская программа «Теплые кредиты» работает в Харькове с 2016 года. По ее условиям из городского бюджета возмещается 20% суммы кредитов, привлеченных ОСМД, ЖК и ЖСК на энергоэффективные мероприятия, но не более 200 тыс. грн по одному кредиту. За это время компенсацию на утепление домов получили 44 ОСМД и ЖСК. В этом году на «теплые кредиты» в бюджете города предусмотрено около 1,5 млн грн.