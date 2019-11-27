Часть Харькова завтра останется без воды: список адресов

С 10:00 28 ноября до 10:00 29 ноября будет временно прекращено водоснабжение части Московского и Основянского районов.
Отключение связано с проведение КП «Харьковводоканал» ремонтных работ на магистрали D=600 на перекрестке Московского проспекта и площади Небесной Сотни.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 15-33.
Список адресов, где не будет воды
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность, однако не перегибайте палку: это чревато конфликтами и спорами.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь с мокрым снегом. Слабый гололед.
27 ноября – Филиппов день. После него начинался Рождественский (Филипповский) пост длиною в 40 дней, поэтому народ наедался накануне.
влажн.:
давл.:
ветер: