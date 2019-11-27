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27.11.2019  14:06   

Часть Харькова завтра останется без воды: список адресов

С 10:00 28 ноября до 10:00 29 ноября будет временно прекращено водоснабжение части Московского и Основянского районов.


//vodokanal.kharkov.ua

Отключение связано с проведение КП «Харьковводоканал» ремонтных работ на магистрали D=600 на перекрестке Московского проспекта и площади Небесной Сотни.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.

Список адресов, где не будет воды

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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