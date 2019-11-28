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28.11.2019  08:07   

Где в Харькове не будет воды 28 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Шосткинская (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 28 ноября.

Московский район:
ул. Светлая, 19 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 62 (п. №2) до 20:00 28 ноября; ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (стояк) до 20:00 30 ноября.

Немышлянский район:
пр. Московский, 198 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 28 ноября.

Новобаварский район:
въезд Усадебный (ч/с) до 17:00 28 ноября; ул. Власенко, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 28 ноября.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 12 (кор. №2-7), ул. Старопрудная, 4 до 17:00 28 ноября; ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №3, стояк) до 20:00 28 ноября.

Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 15 до 17:00 28 ноября; пр. Победы, 62-д (п. №4, стояк) до 20:00 28 ноября.

Также напомним, что с 10:00 28 ноября до 10:00 29 ноября будет временно прекращено водоснабжение части Московского и Основянского районов.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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