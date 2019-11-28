28.11.2019 10:15

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 27 ноября было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Героев Труда, 4, ул. Евгеньевская (Воровского), 40, наб. Харьковская, 8, пр. Победы, 54, ул. Гвардейцев Широнинцев, 39, ул. Бестужева, 34, пр. Победы, 48, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 51, ул. Валентиновская (Блюхера), 20-а, пр. Победы, 68-в, ул. Солнечная, 9-11, пос. Кулиничи (все улицы), ул. Козюлинская, 39, ул. Регистраторская, 23, ул. Кузнечная, 16, ул. Полевая, 19, пр. Героев Сталинграда, 160, ул. Космическая, 27.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Напомним, КП «Харьковводоканал» просит харьковчан сообщать о повреждениях на сетях холодного водоснабжения и водоотведения на бесплатный номер 15-33.