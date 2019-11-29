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29.11.2019  07:55   

Где в Харькове не будет воды 29 ноября. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Шариковая, 37 (п. №2, стояк) до 20:00 29 ноября.

Киевский район:
ул. Натальи Ужвий, 78 (п. №1-3) до 17:00 29 ноября; ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №1, стояк) до 20:00 29 ноября.

Московский район:
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 42-б (п. №2, стояк), ул. Светлая, 19 (п. №6, стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, п. №1, стояк) до 20:00 29 ноября; ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (стояк) до 20:00 30 ноября.

Немышлянский район:
б-р Богдана Хмельницкого, 12 (п. №3, спаренный стояк) до 17:00 29 ноября; пр. Московский, 198 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 29 ноября.

Новобаварский район:
въезд Усадебный (ч/с) до 17:00 29 ноября; ул. Власенко, 18 (п. №1, стояк), ул. Тимирязева, 40 (стояк) до 20:00 29 ноября.

Основянский район:
ул. Валдайская, 26 (стояк) до 20:00 29 ноября.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк), ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк) до 17:00 29 ноября.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197-в, 20 до 15:00 29 ноября; ул. 23 Августа, 47 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 201-а до 20:00 29 ноября.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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