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29.11.2019  09:36   

На Москалевке меняют крышу в старинном краснокирпичном доме

По улице Москалевской, 22-А кровельщики обновляют покрытие на кровле трехэтажки.


// izvestia.kharkov.ua

Это дом Новобаварского района – один из старинных зданий из красного кирпича, которыми застроена улица еще в начале 20 века.

В этом году в этой трехэтажке 1918 года начались проблемы с кровлей. Шиферное покрытие от времени начало трескаться. В результате крыша стала протекать.

Жители дома сразу обратились в районную администрацию и в мэрию. Людей услышали и приступили к работе.

Коммунальщики взялись основательно, использовали новые и современные материалы.

«В рамках капитального ремонта выполняются работы по укреплению стропильной системы. Полностью будет заменён шифер на металлопрофиль. Для герметизации будет уложен гидробарьер. Так же полностью будут заменены желоба и свесы и установлены новые водосточные трубы. После окончательного ремонта кровли по данному адресу будут планироваться работы по ремонту подъездов», – рассказала заместитель главы администрации Новобаварского района по вопросам ЖКХ Анна Беловицкая.

Именно такой комплексный подход и используется в ремонте жилищного фонда в Новобаварский районе в последние годы. А по ремонту кровель цифры такие.

«За 2019 год в Новобаварском районе в рамках капитального ремонта выполнено шиферных кровель на площади ориентировочно 4 000 метров квадратных. Так же капитально отремонтировано мягких кровель на площади приблизительно 3 500 метров квадратных. В настоящее время в работе остаются 2 объекта. В ближайшее время ремонтные работы будут завершены», – сообщила Анна Беловицкая.
 

Тэги:  кровля, ремонт, благоустройство, харьков
 
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