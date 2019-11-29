29.11.2019 10:35

Два десятка текущих труб отремонтировали за сутки

За 28 ноября было устранено 18 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Генерала Момота (3-го Интернационала), 8, пр. Индустриальный (Фрунзе), 55-а, ул. Шосткинская, 23-а, ул. Толстого, 8, ул. Кричевского, 39, ул. Героев Труда, 60, ул. Валентиновская (Блюхера), 27-г, ул. Гвардейцев Широнинцев, 11-в, ул. Амосова, 13, ул. Лысенко, 84-86, пер. Столярный, 5, ул. Коновалова, 58, пр. Льва Ландау (50 лет СССР)/ул. Танкопия, ул. Амосова, 58, ул. Старопрудная, 6, ул. Зачепиловская, 51, ул. Отакара Яроша, 15, ул. Балакирева, 45.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.