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02.12.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 2 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Светлая, 7 (п. №2, стояк), наб. Автострадная, 15/2 (п. №1), ул. Валентиновская (Блюхера), 29 (п. №3, стояк) до 18:00 2 декабря; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 25 (п. №3, стояк) до 20:00 2 декабря.

Немышлянский район:
пр. Московский, 198 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 2 декабря.

Основянский район:
ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк) до 17:00 2 декабря; пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 2 декабря.

Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (спаренный стояк) до 17:00 2 декабря; пр. Гагарина, 159 до 20:00 2 декабря.

Шевченковский район:
ул. Тобольская, 37 (п. №2), пр. Науки (Ленина), 15 (п. №3, стояк), пр. Победы, 62-г (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), ул. 23 Августа, 48 (п. №2, стояк), ул. Сумгаитская, 9 (п. №2, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №1, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 2 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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