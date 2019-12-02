Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
02.12.2019  11:40   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 29, 30 ноября и 1 декабря было устранено 48 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: пр. Александровский/ул. Северина Потоцкого, ул. Исскуств (Краснознаменная), 14, ул. Матюшенко, 11, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 28/1, ул. Бестужева, 34, ул. Марьевская (Котовского), 34, ул. Героев Труда, 47-б, ул. Осипенко, 2-б, пр. Ново-Баварский (Ильича), 121, ул. Коновалова, 80, ул. Костычева, 7, ул. Таганская, 13, ул. Полтавский Шлях, 152-б, пр. Победы, 48-а-50-а, б-р Фронтовиков/ул. Боевая, ул. Малоджанкойская, 7, ул. Северина Потоцкого, 34-а, ул. Манизера (Красина), 12, ул. Сумская, 96, ул. Кирпичевая, 21, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 76, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 81, ул. Героев Труда, 37, ул. Амосова, 23, проезд Новопригородный, 1, пр. Героев Сталинграда, 181-а, ул. Рельефная, 27/96, ул. Верхнеудинская, 80, пр. Людвига Свободы, 48-в, ул. Новомирная, 16, пер. 1-й Орский, 23, ул. Михаила Водяного (Щербакова), 68, ул. Искусств (Краснознаменная), 14, ул. Жилярди, 95-а, въезд Технологический, 5, ул. Натальи Ужвий, 78, ул. Леонида Быкова (Павла Дыбенко), 36, ул. Маршала Батицкого, 17, ул. Харьковских Дивизий, 5, ул. Танкопия, 3/1, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20, пр. Московский, 210/2-210/3, пр. Дзюбы, 2-а, въезд Песчаный, 25, пер. Соляниковский, 7, ул. Золочевская, 28-а, пр. Победы, 61-ж, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 2 декабря. Список адресов 29.11 ЖКХ Два десятка текущих труб отремонтировали за сутки 29.11 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 29 ноября. Список адресов
 
 

Видео

На Харківщині знов підірвали банкомат. ОНОВЛЕНО. ФОТО. ВИДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 