02.12.2019 11:40

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 29, 30 ноября и 1 декабря было устранено 48 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.



//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: пр. Александровский/ул. Северина Потоцкого, ул. Исскуств (Краснознаменная), 14, ул. Матюшенко, 11, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 28/1, ул. Бестужева, 34, ул. Марьевская (Котовского), 34, ул. Героев Труда, 47-б, ул. Осипенко, 2-б, пр. Ново-Баварский (Ильича), 121, ул. Коновалова, 80, ул. Костычева, 7, ул. Таганская, 13, ул. Полтавский Шлях, 152-б, пр. Победы, 48-а-50-а, б-р Фронтовиков/ул. Боевая, ул. Малоджанкойская, 7, ул. Северина Потоцкого, 34-а, ул. Манизера (Красина), 12, ул. Сумская, 96, ул. Кирпичевая, 21, ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 76, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 81, ул. Героев Труда, 37, ул. Амосова, 23, проезд Новопригородный, 1, пр. Героев Сталинграда, 181-а, ул. Рельефная, 27/96, ул. Верхнеудинская, 80, пр. Людвига Свободы, 48-в, ул. Новомирная, 16, пер. 1-й Орский, 23, ул. Михаила Водяного (Щербакова), 68, ул. Искусств (Краснознаменная), 14, ул. Жилярди, 95-а, въезд Технологический, 5, ул. Натальи Ужвий, 78, ул. Леонида Быкова (Павла Дыбенко), 36, ул. Маршала Батицкого, 17, ул. Харьковских Дивизий, 5, ул. Танкопия, 3/1, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 20, пр. Московский, 210/2-210/3, пр. Дзюбы, 2-а, въезд Песчаный, 25, пер. Соляниковский, 7, ул. Золочевская, 28-а, пр. Победы, 61-ж, пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.