Где в Харькове не будет воды 3 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №5, стояк) до 20:00 3 декабря.
Московский район:
ул. Героев Труда, 47 (п. №5), ул. Леся Сердюка, 4 (п. №8, стояк) до 20:00 3 декабря.
Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича) (ч/с), пр. Ново-Баварский (Ильича), 9, 11/13, ул. Бульварная, 8, 10 до 20:00 3 декабря.
Основянский район:
ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 1 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 3 декабря.
Слободской район:
ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк) до 17:00 3 декабря; пер. Брянский, 7 (п. №4, стояк) до 20:00 3 декабря.
Холодногорский район:
пер. Верховский, 5 (п. №4, спаренный стояк), ул. Золочевская, 27 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 3 декабря.
Шевченковский район:
пр. Победы, 66 (п. №1-7), ул. Старицкого, 9, пр. Науки (Ленина), 15 (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №5, стояк) до 20:00 3 декабря.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
влажн.:
давл.:
ветер: