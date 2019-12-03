03.12.2019 11:06

Пять сотен коммунальщиков очищают от снега парки и скверы города

Территории парков, скверов и зеленых зон Харькова от снега убирают 460 коммунальщиков, в том числе сотрудники СКП «Харьковзеленстрой».



// city.kharkov.ua

Как сообщили сегодня, 3 декабря, в Департаменте коммунального хозяйства, в работах задействовано 77 единиц спецтехники и 15 средств малой механизации.



В частности, в саду Шевченко снег убирают более 20 человек, еще около 10 коммунальщиков приводят в порядок Саржин яр. Также работы по расчистке снега и посыпанию дорожек песком проводятся в скверах «Стрелка», Юрьевском, Космонавтов, парке Победы, Манжосовом яру, а также на центральных улицах города: пр. Московском, пр. Гагарина, пр. Льва Ландау, Салтовском шоссе и пр.