Территории парков, скверов и зеленых зон Харькова от снега убирают 460 коммунальщиков, в том числе сотрудники СКП «Харьковзеленстрой».
Как сообщили сегодня, 3 декабря, в Департаменте коммунального хозяйства, в работах задействовано 77 единиц спецтехники и 15 средств малой механизации.
В частности, в саду Шевченко снег убирают более 20 человек, еще около 10 коммунальщиков приводят в порядок Саржин яр. Также работы по расчистке снега и посыпанию дорожек песком проводятся в скверах «Стрелка», Юрьевском, Космонавтов, парке Победы, Манжосовом яру, а также на центральных улицах города: пр. Московском, пр. Гагарина, пр. Льва Ландау, Салтовском шоссе и пр.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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