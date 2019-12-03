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03.12.2019  11:29   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 2 декабря было устранено 19 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены по следующим адресам: пр. Московский, 275-е, ул. Академика Проскуры, 9-г, ул. Грицевца, 16-а, ул. Роменская, 21, въезд 2-й Роменский/ул. Саперная, ул. Героев Труда, 19-д, ул. Ивана Камышева, 39, ул. Ковтуна, 50, ул. Солнечная, 11, ул. Жмеринская, 2, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 1, пер. Аптекарский, 21, ул. Коновалова, 100, ул. Танкопия/пр. Льва Ландау (50 лет СССР), пр. Людвига Свободы, 43, ул. Динамовская, 4, ул. Академика Погорелова (Краснозорская)/ул. Армейская, ул. Деревянко, 7.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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