Более 1600 дворников убирают во дворах Харькова

1638 дворовых рабочих сегодня, 3 декабря, приводят в порядок придомовые территории жилых домов Харькова.
Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, в очистке дворов и внутриквартальных дорог от снега задействовано 69 единиц спецтехники и 113 средств малой механизации.
Успех ждет нас в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный.
Погода резко испортится: синоптики грозят снегопадом ночью, метелью с мокрым снегом утром, гололедом.
Международный день людей с инвалидностью отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря с 1992 года.
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