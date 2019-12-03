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03.12.2019  13:16   

Более 1600 дворников убирают во дворах Харькова

1638 дворовых рабочих сегодня, 3 декабря, приводят в порядок придомовые территории жилых домов Харькова.


://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте жилищного хозяйства, в очистке дворов и внутриквартальных дорог от снега задействовано 69 единиц спецтехники и 113 средств малой механизации.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дворники, уборка, дворы, снег, харьков
 
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