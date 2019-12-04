04.12.2019 11:22

Коммунальщики убирают снег во дворах жилых домов

Сотрудники КП «Харьковблагоустройство» убирают внутриквартальные дороги от снежных заносов.



// city.kharkov.ua

Как сообщила начальник филиала предприятия в Московском районе Ольга Семина, на работу дворники выходят в пять утра, чтобы успеть расчистить дорожки и придомовые территории до начала рабочего дня.

«За нами закреплено 13 единиц спецтехники, включая тракторы, и 41 единица малой механизации. Для уборки придомовых территорий мы используем малую снегоочистительную технику, которая облегчает работу нашим дворникам», - отметила Ольга Семина.



Марина Каминская работает дворником уже 12 лет и говорит, что ей очень приятно, когда жители домов, за которые она отвечает, могут утром комфортно добраться на работу или просто выйти погулять.



«Когда идет снег, приходится рано выходить на работу, чтоб почистить дорожки, пока люди еще не вышли», - отметила Марина Каминская.

При этом коммунальщики отмечают, что ежегодно зимой им приходится сталкиваться с одной и той же проблемой – припаркованные во дворах автомобили, которые значительно усложняют уборку снега.



«Большая просьба к владельцам автотранспорта - ставить свои машины на муниципальных парковках. Это значительно облегчило бы работу и улучшило качество уборки внутриквартальных дорог», - подчеркнула начальник филиала КП «Харьковблагоустройство» Московского района.



По информации Департамента жилищного хозяйства, сегодня, 4 декабря, во дворах харьковских домов убирают снег 1642 дворника, в работах задействовано более 40 ед. спецтехники.