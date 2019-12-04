На улицах города работают 70 снегоуборочных машин

71 единица спецтехники убирает сегодня, 4 декабря, снег на улицах Харькова.
Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, за прошедшие сутки на дороги города высыпали 483 куб. м песчано-солевой смеси и 240 т соли.
С дорог было вывезено 670 куб. м снега.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: