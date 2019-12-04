04.12.2019 12:55

На улицах города работают 70 снегоуборочных машин

71 единица спецтехники убирает сегодня, 4 декабря, снег на улицах Харькова.



://city.kharkov.ua/

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, за прошедшие сутки на дороги города высыпали 483 куб. м песчано-солевой смеси и 240 т соли.



С дорог было вывезено 670 куб. м снега.