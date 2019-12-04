04.12.2019 13:23

Жители Холодной Горы остались без «голубого топлива»

В Холодногорском районе на время ремонтных работ прекращено газоснабжение.



ФОТО: ПАО "Харьковгаз"

О ремонтных работах сообщили в пресс-службе ОАО "Харьковгоргаз".

По данным предприятия, 4 декабря в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе высокого давления временно прекращено газоснабжение на

ул. Беркоса,

ул. Шостопарк,

пер. Шостопарк,

в-д Шостопарк,

переулках, въездах и проездах Керамических,

ул. Керамической,

ул. Мироновской.

После выполнения работ газоснабжение будет восстановлено. "Подключение жилых домов будут выполнены после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с правилами безопасности", - добавили в пресс-службе.