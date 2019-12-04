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04.12.2019  13:23   

Жители Холодной Горы остались без «голубого топлива»

В Холодногорском районе на время ремонтных работ прекращено газоснабжение.


ФОТО: ПАО "Харьковгаз"

О ремонтных работах сообщили в пресс-службе ОАО "Харьковгоргаз".

По данным предприятия, 4 декабря в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе высокого давления временно прекращено газоснабжение на

  • ул. Беркоса,
  • ул. Шостопарк,
  • пер. Шостопарк,
  • в-д Шостопарк,
  • переулках, въездах и проездах Керамических,
  • ул. Керамической,
  • ул. Мироновской.

После выполнения работ газоснабжение будет восстановлено. "Подключение жилых домов будут выполнены после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с правилами безопасности", - добавили в пресс-службе.

Источник:   Пресс служба Харьковгоргаз
 Тэги:  газ, топливо, ремонт, харьков, холодная гора, отключение
 
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