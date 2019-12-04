Жители Холодной Горы остались без «голубого топлива»

В Холодногорском районе на время ремонтных работ прекращено газоснабжение.
О ремонтных работах сообщили в пресс-службе ОАО "Харьковгоргаз".
По данным предприятия, 4 декабря в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе высокого давления временно прекращено газоснабжение на
После выполнения работ газоснабжение будет восстановлено. "Подключение жилых домов будут выполнены после предоставления доступа во все помещения для обследования внутридомовой системы газоснабжения и проведения контрольного опрессовки в соответствии с правилами безопасности", - добавили в пресс-службе.
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