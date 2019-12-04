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04.12.2019  16:48   

Сразу целый микрорайон останется без воды для ремонта водопровода высокого давления

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».


://vodokanal.kharkov.ua/

Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на магистрали D=600 на перекрестке Московского проспекта и площади Небесной Сотни 5 декабря с 10:00 до 6 декабря 10:00 будет временно прекращено водоснабжение части Московского района.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Со списком адресов можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение
 
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