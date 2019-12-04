Сразу целый микрорайон останется без воды для ремонта водопровода высокого давления

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на магистрали D=600 на перекрестке Московского проспекта и площади Небесной Сотни 5 декабря с 10:00 до 6 декабря 10:00 будет временно прекращено водоснабжение части Московского района.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Со списком адресов можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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давл.:
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