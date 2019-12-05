Где в Харькове не будет воды 5 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №3, стояк) до 17:00 05.12.19 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 05.12.19 г.
Слободской район:
ул. Зерновая, 6 (п. №17, стояк) до 20:00 05.12.19 г.
Холодногорский район:
ул. Золочевская, 27 (п. №2, стояк) до 20:00 05.12.19 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 05.12.19 г.
Любовь, работа, бизнес, общение, – сегодня все будет зависеть от переменчивого настроения, поэтому в делах (особенно денежных) возможны недоразумения и потери.
В Харькове будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
влажн.:
давл.:
ветер: