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05.12.2019  08:03   

Где в Харькове не будет воды 5 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №3, стояк) до 17:00 05.12.19 г.

Основянский район:
пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 05.12.19 г.

Слободской район:
ул. Зерновая, 6 (п. №17, стояк) до 20:00 05.12.19 г.

Холодногорский район:
ул. Золочевская, 27 (п. №2, стояк) до 20:00 05.12.19 г.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 05.12.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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