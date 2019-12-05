05.12.2019 08:03

Где в Харькове не будет воды 5 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 27 (п. №3, стояк) до 17:00 05.12.19 г.



Основянский район:

пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 05.12.19 г.



Слободской район:

ул. Зерновая, 6 (п. №17, стояк) до 20:00 05.12.19 г.



Холодногорский район:

ул. Золочевская, 27 (п. №2, стояк) до 20:00 05.12.19 г.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197 (п. №13, стояк), ул. Деревянко, 3-а (п. №3, стояк), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 05.12.19 г.