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05.12.2019  12:03   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 декабря было устранено 15 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


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Работы были выполнены по следующим адресам: ул. Мира, 50, ул. Валентиновская (Блюхера), 11, ул. Гвардейцев Широнинцев, 102, спуск Даниловский, 13, ул. Леся Сердюка, 28, ул. Познанская, 2, пр. Ново-Баварский (Ильича), 118, ул. Перовской/ул. Фигнера, ул. Власенко, 1, ул. Северо-Донецкая, 13, ул. Клочковская, 345, ул. Ковтуна, 36, ул. Таганская, 18/2, ул. Образовательная (Союзная)/ул. Профессорская, ул. Клочковская, 150-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, ремонт, порыв, харьков, харьковводоканал
 
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