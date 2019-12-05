На нескольких улицах в Московском районе временно нет воды

Водоснабжение части Московского района прекращено до 10:00 6 декабря.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом магистрали на перекрестке пр. Московского и пл. Небесной Сотни.
На время работ автоцистерни КП «Харьковводоканал» будут подвозить воду. Со списком адресов, где временно будет отключено водоснабжение, можно ознакомиться здесь.
Телефон для справок: 15-33.
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Сегодня легче найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью и утром небольшие осадки (снег, мокрый снег), днем местами небольшие осадки. Утром и днем туман. На дорогах гололедица.
Сегодня празднуют адепты науки, которая знает все: ежегодно 5 декабря в Украине поздравляют работников статистики.
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давл.:
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