Главная Новости ЖКХ На нескольких улицах в Московском районе временно нет воды
05.12.2019  12:34   

На нескольких улицах в Московском районе временно нет воды

Водоснабжение части Московского района прекращено до 10:00 6 декабря.


://city.kharkov.ua/

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом магистрали на перекрестке пр. Московского и пл. Небесной Сотни.

На время работ автоцистерни КП «Харьковводоканал» будут подвозить воду. Со списком адресов, где временно будет отключено водоснабжение, можно ознакомиться здесь.

Телефон для справок: 15-33. 

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, харьков, отключение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 05.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 5 декабря. Список адресов 04.12 ЖКХ Сразу целый микрорайон останется без воды для ремонта водопровода высокого давления
 
 

Видео

ДТП на Тракторах: на пешеходном переходе Mercedes врезался в столб. ФОТО. ВИДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 