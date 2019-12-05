05.12.2019 12:34

На нескольких улицах в Московском районе временно нет воды

Водоснабжение части Московского района прекращено до 10:00 6 декабря.



://city.kharkov.ua/

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом магистрали на перекрестке пр. Московского и пл. Небесной Сотни.

На время работ автоцистерни КП «Харьковводоканал» будут подвозить воду. Со списком адресов, где временно будет отключено водоснабжение, можно ознакомиться здесь.



Телефон для справок: 15-33.