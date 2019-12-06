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06.12.2019  08:12   

Где в Харькове не будет воды 06 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение.


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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Дружбы Народов, 259, 267, 269, ул. Героев Труда, 12-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.12.19 г.

А также:      

Основянский район:
ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 06.12.19 г.

Слободской район:
ул. Зерновая, 6 (п. №17, стояк) до 20:00 06.12.19 г.

Шевченковский район:
ул. Полярная (ч/с), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 06.12.19 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, ремонт, отключение, харьков
 
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