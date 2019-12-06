Где в Харькове не будет воды 06 декабря

В части домов города временно прекращено водоснабжение.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Дружбы Народов, 259, 267, 269, ул. Героев Труда, 12-а (п. №2, стояк) до 20:00 06.12.19 г.
А также:
Основянский район:
ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 06.12.19 г.
Слободской район:
ул. Зерновая, 6 (п. №17, стояк) до 20:00 06.12.19 г.
Шевченковский район:
ул. Полярная (ч/с), пр. Победы, 68-б (п. №4, стояк) до 20:00 06.12.19 г.
Решения сегодня будут приниматься сердцем, а сердцу нужны не объяснения, а реальные чувства. Совершенно бессмысленно оправдываться и объяснять окружающим причины своих поступков – любые словесные аргументы будут бессильны.
Последний рабочий день недели будет преимущественно ясным, без существенных осадков. Слабый туман, слабый гололед. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
влажн.:
давл.:
ветер: