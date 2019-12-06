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06.12.2019  11:29   

Города Харьковской области подпишут меморандум в сфере энергоэффективности

Города Харьковщины и Государственный фонд энергоэффективности 9 декабря подпишут Меморандумы о сотрудничестве для стимулирования энергоэффективных мероприятий.


://city.kharkov.ua

Документ подпишут 14 городских советов, в том числе городские головы и вице-мэры Харькова, Балаклеи, Волчанска, Валок, Змиева, Дергачей, Изюма, Лозовой, Первомайска, Краснокутска. В мероприятии примут участие директор Фонда энергоэффективности Юлия Головатюк-Унгуряну, руководитель программы ПРООН по достижению Целей устойчивого развития в регионах Мустафа Саит-Аметов, руководитель отдела программ помощи «Экономическое сотрудничество, энергетика, инфраструктура и окружающая среда» Представительства ЕС в Украине Йоханнес Баур и другие.

Меморандум предусматривает: 

- проведение совместных совещаний и круглых столов, семинаров, других форм публичного обсуждения и освещения актуальных вопросов;
- предоставление методических рекомендаций представителям ОСМД, объединенных территориальных громад, органов местного самоуправления, районных и городских государственных администраций и др.

Предполагается, что сотрудничество сторон будет способствовать экономии потребления энергоресурсов и расходов на коммунальные услуги ОСМД, улучшению внешнего вида зданий, продление срока их эксплуатации, повышению уровня комфорта и условий проживания в домах. 

Также в рамках мероприятия представителям ОСМД презентуют Программу поддержки энергомодернизации многоквартирных домов «Энергодом».

Регистрация - в 9:30, начало - в 10:00. 

Место проведения: гостиница «Kharkiv Palace» (пр. Независимости, 2).

После подписания меморандума состоится пресс-брифинг для представителей СМИ. Журналистам необходимо иметь при себе паспорт или редакционное удостоверение.

Справка. «Энергодом» - это программа частичного возмещения расходов на мероприятия по энергоэффективности в многоквартирных домах. Программа реализуется ГУ «Фонд энергоэффективности» и предусматривает частичное возмещение расходов ОСМД на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мероприятий/работ для пакета «Легкий» и 50% для пакета «Комплексный». Первые 300 заявок получат дополнительный грант в размере 20%. Ожидаемый средний уровень экономии потребления энергетических ресурсов по совокупности всех проектов, финансируемых в рамках программы, - около 20%.

В Харькове действует Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности жилищного фонда на 2018-2022 гг. Она предусматривает возмещение процентной ставки по кредитам, полученным ОСМД, ЖСК, ЖК на приобретение энергоэффективного оборудования и/или материалов и проведение соответствующих работ в размере не более 500 тыс. грн по одному кредитному договору.

Источник:   ХГС
 Тэги:  энергоэффективность, меморандум, харьков, энергодом
 
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