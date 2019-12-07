Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 7 декабря. Список адресов
07.12.2019  10:24   

Где в Харькове не будет воды 7 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 259, 267, 269, ул. Физкультурная (ч/с), пер. 1-й Прудный (ч/с), пер. 2-й Прудный (ч/с), ул. Прудная (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с) до 20:00 7 декабря.

Немышлянский район:
ул. Дизельная, 9 до 16:00 7 декабря.

Новобаварский район:
пер. Карповский, 3 до 20:00 7 декабря.

Основянский район:
ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря.

Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №4), ул. Гвардейцев Железнодорожников, 10 (п. №1), ул. Левченко (Губкомовская), 35 до 20:00 7 декабря.

Шевченковский район:
ул. Космическая, 11, пр. Людвига Свободы, 40, 40-а,б, 42, 42-а, 46-а, пр. Победы, 61 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 26 (стояк) до 20:00 7 декабря; ул. Полярная (ч/с) до 20:00 9 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 06 декабря 05.12 ЖКХ На нескольких улицах в Московском районе временно нет воды 05.12 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
 
 

Видео

До конца года в планах Департамента территориального контроля очистить город от 500 квадратных метров незаконных сооружений
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 