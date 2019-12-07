Где в Харькове не будет воды 7 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Дружбы Народов, 259, 267, 269, ул. Физкультурная (ч/с), пер. 1-й Прудный (ч/с), пер. 2-й Прудный (ч/с), ул. Прудная (ч/с), ул. Трудовая (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Фестивальная (ч/с) до 20:00 7 декабря.
Немышлянский район:
ул. Дизельная, 9 до 16:00 7 декабря.
Новобаварский район:
пер. Карповский, 3 до 20:00 7 декабря.
Основянский район:
ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря.
Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №4), ул. Гвардейцев Железнодорожников, 10 (п. №1), ул. Левченко (Губкомовская), 35 до 20:00 7 декабря.
Шевченковский район:
ул. Космическая, 11, пр. Людвига Свободы, 40, 40-а,б, 42, 42-а, 46-а, пр. Победы, 61 (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 26 (стояк) до 20:00 7 декабря; ул. Полярная (ч/с) до 20:00 9 декабря.
Прекрасный день, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако ситуация не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
влажн.:
давл.:
ветер: