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08.12.2019  10:22   

Где в Харькове не будет воды 8 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Маршала Батицкого, 29 до 18:00 8 декабря; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-г (п. №1, стояк) до 20:00 8 декабря; пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк) до 18:00 9 декабря.

Киевский район:
ул. Героев Труда, 20/321 (п. №9, стояк) до 20:00 8 декабря.

Немышлянский район:
ул. Дизельная, 9 до 14:00 8 декабря., Салтовское шоссе, 242-б (п. №4, стояк) до 20:00 8 декабря.

Новобаварский район:
пер. Карповский, 3, ул. Большая Гончаровская, 7, ул. Гвардейцев Железнодорожников, 10 (п. №1), пр. Дзюбы, 4 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №6, стояк) до 20:00 8 декабря; б-р Профсоюзный, 64-а (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря.

Основянский район:
ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк), ул. Макеевская, 53-а (п. №2, стояк) до 20:00 9 декабря.

Слободской район:
ул. Оренбургская (ч/с), ул. Оренбургская, 4 до 19:00 8 декабря., ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №3, стояк), ул. Киргизская, 12 (п. №2) до 20:00 9 декабря.

Холодногорский район:
ул. Левченко (Губкомовская), 35, пер. Чередниченковский, 7 (п. №4), ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №1, стояк) до 20:00 8 декабря.

Шевченковский район:
пр. Победы, 61 (п. №1, стояк), 75 (п. №3, стояк), 78-в (п. №2), ул. Космическая, 11, 23 до 20:00 8 декабря; ул. Полярная (ч/с), ул. 23 Августа, 26 (спаренный стояк) до 20:00 9 декабря.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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