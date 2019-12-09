Где в Харькове не будет воды 9 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 126-б (п. №2, стояк) до 18:00 9 декабря; ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 29-г (п. №1, стояк) до 20:00 9 декабря.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 242-б (п. №4, стояк) до 20:00 9 декабря.
Новобаварский район:
пер. Карповский, 3 до 20:00 9 декабря.
Основянский район:
ул. Грековская, 5 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк), ул. Макеевская, 53-а (п. №2, стояк) до 20:00 9 декабря.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 173 (п. №1, стояк), ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк) до 10:00 9 декабря.; ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №3, стояк) до 20:00 9 декабря.
Холодногорский район:
ул. Беркоса (Довгалевского), 28-а (п. №7, стояк), ул. Левченко (Губкомовская), 35 до 20:00 9 декабря.
Шевченковский район:
ул. Полярная (ч/с), пр. Победы, 61(п. №1, стояк), пр. Победы, 75 (п. №3, стояк), ул. Армейская, 126-б (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 9 декабря.
Звезды советуют посвятить выходной трудовым подвигам – как вариант, разгрести завалы. В плане любви день хорош для нежных, чувственных и глубоких отношений, но никак не для флирта.
Пусть солнцем выходные не порадуют, но зато нас ожидают теплые для декабрьской погоды дни.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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