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09.12.2019  11:12   

В городе продолжают демонтировать незаконные сооружения

Очистить город от незаконных малых архитектурных форм общей площадью 500 кв. м планируют до конца года в Харькове.


// city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель начальника отдела контроля Департамента территориального контроля Евгений Михайлов, всего исполнительным комитетом городского совета приняты решения о демонтаже 2 тыс. 525 незаконно размещенных объектов. В настоящее время уже демонтировано около 40% из них.

«Ежедневно проходит демонтаж двух-трех временных сооружений, размещенных в городе самовольно. И до конца года планируется освободить территорию Харькова от временных сооружений общей площадью 500 квадратных метров», - сообщил Евгений Михайлов.

По его словам, согласно процедуре, специалисты департамента выносят владельцу предписание с требованием демонтажа самовольно установленного объекта в течение трех дней. В случае, если оно не выполняется, решение о принудительном демонтаже объекта утверждается на заседании исполкома.

В Департаменте терконтроля напоминают, чтобы установить или узаконить уже размещенные временные сооружения, предпринимателям необходимо заключить договор с КП «Современный город» (ул. Чернышевская, 26). Процесс оформления аренды элементов благоустройства занимает около месяца. Договор аренды с предпринимателем подписывается на год.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  маф, демонтаж, благоустройство, харьков
 
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