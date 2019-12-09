09.12.2019 11:12

В городе продолжают демонтировать незаконные сооружения

Очистить город от незаконных малых архитектурных форм общей площадью 500 кв. м планируют до конца года в Харькове.



// city.kharkov.ua

Как сообщил заместитель начальника отдела контроля Департамента территориального контроля Евгений Михайлов, всего исполнительным комитетом городского совета приняты решения о демонтаже 2 тыс. 525 незаконно размещенных объектов. В настоящее время уже демонтировано около 40% из них.

«Ежедневно проходит демонтаж двух-трех временных сооружений, размещенных в городе самовольно. И до конца года планируется освободить территорию Харькова от временных сооружений общей площадью 500 квадратных метров», - сообщил Евгений Михайлов.



По его словам, согласно процедуре, специалисты департамента выносят владельцу предписание с требованием демонтажа самовольно установленного объекта в течение трех дней. В случае, если оно не выполняется, решение о принудительном демонтаже объекта утверждается на заседании исполкома.



В Департаменте терконтроля напоминают, чтобы установить или узаконить уже размещенные временные сооружения, предпринимателям необходимо заключить договор с КП «Современный город» (ул. Чернышевская, 26). Процесс оформления аренды элементов благоустройства занимает около месяца. Договор аренды с предпринимателем подписывается на год.