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09.12.2019  12:04   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6, 7 и 8 декабря было устранено 37 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

аботы были выполнены по следующим адресам: ул. Роганская, 160, ул. Галины Никитиной, 44, ул. Гвардейцев Широнинцев, 79, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42, ул. Тимирязева, 42, ул. Фермерская (Колхозная), 10, въезд Песчаный, 25, ул. Морозова/ул. Александра Матросова, ул. Культуры, 20-б, пер. Досвидный/ул. Дергачевская, пр. Победы, 66-г, ул. Физкультурная, 70, ул. Дружбы Народов, 267, въезд 2-й Роменский, 9-11, ул. Валентиновская (Блюхера), 2-а, ул. Немышлянская, 94, ул. Щигровская, 74, ул. Бакинская, 25, ул. Некрасова (Песочин), 11, ул. Саратовская, 14, пр. Людвига Свободы, 46-а, ул. Дорошенковская, 28, ул. Саратовская, 44, ул. Космическая, 11, ул. Дружбы Народов, 203, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59, ул. Маршала Батицкого, 29, ул. Кулиничевская, 111, ул. Полтавский Шлях, 155, ул. Большая Гончаровская, 7, ул. Кузнечная, 34, ул. Оренбургская, 9, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-4-а, ул. Чеботарская, 5, пр. Людвига Свободы, 42-б, Белгородское шоссе, 1-а, ул. Космическая, 21-21-а. 

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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