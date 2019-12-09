Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 6, 7 и 8 декабря было устранено 37 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
аботы были выполнены по следующим адресам: ул. Роганская, 160, ул. Галины Никитиной, 44, ул. Гвардейцев Широнинцев, 79, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 42, ул. Тимирязева, 42, ул. Фермерская (Колхозная), 10, въезд Песчаный, 25, ул. Морозова/ул. Александра Матросова, ул. Культуры, 20-б, пер. Досвидный/ул. Дергачевская, пр. Победы, 66-г, ул. Физкультурная, 70, ул. Дружбы Народов, 267, въезд 2-й Роменский, 9-11, ул. Валентиновская (Блюхера), 2-а, ул. Немышлянская, 94, ул. Щигровская, 74, ул. Бакинская, 25, ул. Некрасова (Песочин), 11, ул. Саратовская, 14, пр. Людвига Свободы, 46-а, ул. Дорошенковская, 28, ул. Саратовская, 44, ул. Космическая, 11, ул. Дружбы Народов, 203, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59, ул. Маршала Батицкого, 29, ул. Кулиничевская, 111, ул. Полтавский Шлях, 155, ул. Большая Гончаровская, 7, ул. Кузнечная, 34, ул. Оренбургская, 9, б-р Жасминовый (ул. Слинько), 4-4-а, ул. Чеботарская, 5, пр. Людвига Свободы, 42-б, Белгородское шоссе, 1-а, ул. Космическая, 21-21-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
влажн.:
давл.:
ветер: