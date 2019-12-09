Несколько домов на Алексеевке на сутки останутся без воды: адреса

С 10:00 10 декабря до 10:00 11 декабря будет временно прекращено водоснабжение абонентов, расположенных по адресам: ул. Ахсарова, 20, ул. Ахсарова, 20-а.
Кроме того, с пониженным давлением будет осуществляться водоснабжение по адресам: пр. Победы, 46-79, ул. Ахсарова, 1-40, ул. Архитекторов, 20-36, ул. Целиноградская, 1-81, пр. Людвига Свободы, 20-62.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D=1000 мм по улице Ахсарова, 20.
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 15-33.
Для всех, кто не относится к работоголикам, день очень даже неплох. Звезды склоняют к тому, чтобы сходить на прогулку или в кино, пообщаться с друзьями, заняться шоппингом, в конце концов – всласть помечтать.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
По народному календарю сегодня Юрьев день.
влажн.:
давл.:
ветер: