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09.12.2019  17:31   

Несколько домов на Алексеевке на сутки останутся без воды: адреса

С 10:00 10 декабря до 10:00 11 декабря будет временно прекращено водоснабжение абонентов, расположенных по адресам: ул. Ахсарова, 20, ул. Ахсарова, 20-а.


// vodokanal.kharkov.ua

Кроме того, с пониженным давлением будет осуществляться водоснабжение по адресам: пр. Победы, 46-79, ул. Ахсарова, 1-40, ул. Архитекторов, 20-36, ул. Целиноградская, 1-81, пр. Людвига Свободы, 20-62.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D=1000 мм по улице Ахсарова, 20.

На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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