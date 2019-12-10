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10.12.2019  08:05   

Где в Харькове не будет воды 10 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Героев Труда, 20/321 (п. №9, стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №4, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк), пр. Жуковского, 7, 9, 11, 13, 15 до 20:00 10.12.19 г.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 34 (п. №1, стояк) до 20:00 10.12.19 г.

Новобаварский район:
ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11, 13, пер. Карповский, 3 до 20:00 10.12.19 г.

Основянский район:
ул. Макеевская, 5-а (п. №2, стояк), пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк) до 20:00 10.12.19 г.

Слободской район:
ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №3, стояк), въезд Тарасовский, 4 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 12 (п. №6) до 20:00 10.12.19 г.

Холодногорский район:
пер. Чередниченковский, 7 (п. №4), ул. Беркоса (Довгалевского), 28-а (п. №7, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №4, стояк) до 20:00 10.12.19 г.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 17 (п. №9, стояк), ул. Полярная (ч/с) до 20:00 10.12.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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