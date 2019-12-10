В двух домах на Ахсарова сутки не будет воды

Водоснабжение в домах на ул. Ахсарова, 20 и ул. Ахсарова, 20-а будет прекращено с 10:00 10 декабря до 10:00 11 декабря.
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводной магистрали диаметром 1000 мм в этом районе.
Кроме того, с пониженным давлением будет осуществляться водоснабжение по адресам: пр. Победы, 46-79, ул. Ахсарова, 1-40, ул. Архитекторов, 20-36, ул. Целиноградская, 1-81, пр. Людвига Свободы, 20-62.
На время ремонта воду будут подвозить автоцистерны КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 15-33.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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