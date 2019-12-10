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10.12.2019  09:49   

В двух домах на Ахсарова сутки не будет воды

Водоснабжение в домах на ул. Ахсарова, 20 и ул. Ахсарова, 20-а будет прекращено с 10:00 10 декабря до 10:00 11 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтом водопроводной магистрали диаметром 1000 мм в этом районе.

Кроме того, с пониженным давлением будет осуществляться водоснабжение по адресам: пр. Победы, 46-79, ул. Ахсарова, 1-40, ул. Архитекторов, 20-36, ул. Целиноградская, 1-81, пр. Людвига Свободы, 20-62.

На время ремонта воду будут подвозить автоцистерны КП «Харьковводоканал».

Телефон для справок: 15-33.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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