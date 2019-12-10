Главная Новости ЖКХ В Нафтогазе назвали гарантированную цену на газ для населения
10.12.2019  14:24   

В Нафтогазе назвали гарантированную цену на газ для населения

На первый квартал Нового года цена составит 5,5 тыс. грн за тысячу «кубов» без НДС, транспортных расходов и наценки Харьковгазсбыта


// facebook

Гарантированная цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 года составит 5,5 тыс. грн за 1000 куб. м без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов. Об этом сообщил директор интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в интервью Интерфаксу-Украина.

По его словам, цена установлена, исходя из стоимости законтрактованного "Нафтогазом" 1 млрд куб. м газа с поставкой с 1 января по 1 апреля следующего года.

"Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, поскольку это достаточно серьезные объемы, и они могли двинуть цену против нас", – отметил топ-менеджер.

27 ноября Кабинет министров утвердил программу "Гарантированная цена на газ". Правительство обязало "Нафтогаз" зафиксировать цену на газ для участников этой программы на период отопительного сезона. Указанная стоимость будет на 7% меньше, чем в предыдущем году, сообщили тогда в Кабмине.

Согласно условиям, каждый потребитель Украины – граждане и предприятия теплокоммунэнерго – с 1 января по 1 мая 2020-го автоматически становятся участниками программы. В правительстве рассказали, что отпускная цена от "Нафтогаза Украины" для них составит 6,96 грн за куб. м с НДС, но без тарифов на транспортировку. У потребителей есть выбор: остаться в программе или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены до 20 декабря 2019 года. В случае выхода потребитель будет оплачивать газ по действующей месячной цене, которая сложится на рынке.

Источник:   ubr
 Тэги:  газ, цена, харьков, население, розничная, долги
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.12 Власть Минрегион выступил против разрешения взламывать жилье для отключения от коммунальных услуг 04.12 ЖКХ Жители Холодной Горы остались без «голубого топлива» 03.12 Криминал и происшествия В Харькове автомобиль налетел на газовую трубу: на время ремонта перекрыто движение транспорта (ОБНОВЛЕНО, ФОТО)
 
 

Видео

Питомцев Харьковского зоопарка перевели в зимние помещения. ВИДЕО
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 