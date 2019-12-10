10.12.2019 14:24

В Нафтогазе назвали гарантированную цену на газ для населения

На первый квартал Нового года цена составит 5,5 тыс. грн за тысячу «кубов» без НДС, транспортных расходов и наценки Харьковгазсбыта



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Гарантированная цена на природный газ для населения в первом квартале 2020 года составит 5,5 тыс. грн за 1000 куб. м без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов. Об этом сообщил директор интегрированного газового бизнеса компании "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов в интервью Интерфаксу-Украина.

По его словам, цена установлена, исходя из стоимости законтрактованного "Нафтогазом" 1 млрд куб. м газа с поставкой с 1 января по 1 апреля следующего года.

"Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, поскольку это достаточно серьезные объемы, и они могли двинуть цену против нас", – отметил топ-менеджер.

27 ноября Кабинет министров утвердил программу "Гарантированная цена на газ". Правительство обязало "Нафтогаз" зафиксировать цену на газ для участников этой программы на период отопительного сезона. Указанная стоимость будет на 7% меньше, чем в предыдущем году, сообщили тогда в Кабмине.

Согласно условиям, каждый потребитель Украины – граждане и предприятия теплокоммунэнерго – с 1 января по 1 мая 2020-го автоматически становятся участниками программы. В правительстве рассказали, что отпускная цена от "Нафтогаза Украины" для них составит 6,96 грн за куб. м с НДС, но без тарифов на транспортировку. У потребителей есть выбор: остаться в программе или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены до 20 декабря 2019 года. В случае выхода потребитель будет оплачивать газ по действующей месячной цене, которая сложится на рынке.