10.12.2019 16:55

КСП «Харьковгорлифт» признано лучшим специализированным предприятием Украины

КСП «Харьковгорлифт» получило награду Национального бизнес-рейтинга как лучшее специализированное предприятие Украины среди коммерческих и государственных предприятий по обслуживанию лифтового парка.



://city.kharkov.ua/

Как сообщил сегодня, 10 декабря, директор КСП «Харьковгорлифт» Алексей Топчий, предприятие занимает первое место третий год подряд.



По его словам, в Харькове ежегодно производят замену около 500 купе-кабин. Изготавливают их на собственном заводе предприятия, для которого за средства городского бюджета преобрели европейское оборудование. Кроме того, на базе КСП создан учебный центр, где обучают электромехаников. Студенты могут пройти на «Харьковгорлифт» оплачиваемую практику и получить работу. Лифтовое хазяйство города круглосуточно обслуживают и выезжают на вызов 9 аварийных бригад. Также на экстренные заявления жителей реагируют бригады, которые занимаются внутридомовыми электросетями.

Алексей Топчий отметил, что за все годы работы предприятия в 2019 году поступило меньше всего обращений граждан на некачественную работу лифтов и зафиксировано наименьшее количество остановленных лифтов. Сейчас в городе из примерно 7 тыс. кабин больше суток стоят примерно 20, что ниже нормативного показателя Правил безопасной эксплуатации лифтов.

«Эта награда - оценка нашей работы. Наше предприятие благодаря поддержке городского головы, городского совета – единственное КП в Украине, которое полностью обслуживает, без субпорядчиков, коммунальный жилой фонд города. На предприятии работает более тысячи человек, и мы стараемся, чтобы каждый харьковчанин получал качественную услугу», - отметил Алексей Топчий.

Справка. Национальный бизнес-рейтинг демонстрирует уровень успешности и стабильности предприятий Украины среди аналогичных по размеру, виду экономической деятельности, географии работы. НБР - представительство международного Союза Национальных бизнес-рейтингов в Украине, который объединяет оргкомитеты Национальных бизнес-рейтингов в странах Европы и Азии, определяет международные принципы рейтингования, инициирует программы награждения и организует масштабные мероприятия для предпринимателей.