Газ для харьковчан подешевел: карта декабрьских цен по регионам

Харьковчане будут платить на 10 долларов меньше а жители области на 10 евро дороже 6 000 грн. за тысячу кубов.
Газ для населения Украины в декабре стал дешевле: розничные цены по регионам в среднем снизились на 11%.
Больше всех заплатят потребители, которых обслуживают "Николаевгаз", "Газовик" (Винницкая область) и "Ровногаз".
Харьков и область остался в разряде "крепких середнячков".
Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда" сегодня, 10 декабря.
Тарифы уменьшились после того, как "Нафтогаз Украины" снизил отпускные цены для газсбытов – с 4899 грн до 4276,69 грн за 1000 кубометров без НДС и транспортных расходов.
Конечные цены для населения отличаются от региона и тарифа на распределение, который устанавливает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Туман, видимость 200-500 м.
Сегодня отмечаются День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола, День Нобеля...
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