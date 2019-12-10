10.12.2019 19:25

Газ для харьковчан подешевел: карта декабрьских цен по регионам

Харьковчане будут платить на 10 долларов меньше а жители области на 10 евро дороже 6 000 грн. за тысячу кубов.



// facebook

Газ для населения Украины в декабре стал дешевле: розничные цены по регионам в среднем снизились на 11%.

Больше всех заплатят потребители, которых обслуживают "Николаевгаз", "Газовик" (Винницкая область) и "Ровногаз".

Харьков и область остался в разряде "крепких середнячков".

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда" сегодня, 10 декабря.

Тарифы уменьшились после того, как "Нафтогаз Украины" снизил отпускные цены для газсбытов – с 4899 грн до 4276,69 грн за 1000 кубометров без НДС и транспортных расходов.

Конечные цены для населения отличаются от региона и тарифа на распределение, который устанавливает Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, а также от наценки, которую устанавливает каждый газсбыт самостоятельно.