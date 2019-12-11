Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 11 декабря. Список адресов
11.12.2019  08:04   

Где в Харькове не будет воды 11 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Омская (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), пер. Роменский (ч/с), въезд 1-й Роменский (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), пер. Саперный (ч/с), въезд 1-й Жилярди (ч/с), въезд 2-й Жилярди (ч/с), ул. Героев Труда, 20/321 (п. №9, стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №4, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк), ул. Шишковская, 6-а (п. №3, стояк) до 20:00 11 декабря.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 158 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №2, стояк) до 20:00 11 декабря.

Немышлянский район:
ул. Амосова, 1 (п. №2, стояк), 34 (п. №1, стояк),  проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк), пр. Московский, 254-в (п. №2) до 20:00 11 декабря.

Новобаварский район:
пер. Карповский, 3, Григоровское шоссе (Комсомольское), 57-а (п. №4, стояк) до 20:00 11 декабря.

Основянский район:
пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк), ул. Макеевская, 53-а (п. №2, стояк) до 20:00 11 декабря.

Слободской район:
ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк) до 10:00 11 декабря; ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №3, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3, стояк) до 20:00 11 декабря.

Холодногорский район:
ул. Инициативная, 4 (п. №9, стояк), пер. Верховский, 5 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 11 декабря.

Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 20, 20-а до 10:00 11 декабря; пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7), ул. Отакара Яроша, 21-а (п. №1, стояк) до 20:00 11 декабря; ул. Полярная (ч/с) до 20:00 12.12.19 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.12 ЖКХ В двух домах на Ахсарова сутки не будет воды 10.12 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 10 декабря. Список адресов 09.12 ЖКХ Несколько домов на Алексеевке на сутки останутся без воды: адреса
 
 

Видео

Геннадий Кернес встретился с харьковскими чемпионами мира
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 