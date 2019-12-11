11.12.2019 08:04

Где в Харькове не будет воды 11 декабря. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:



Киевский район:

ул. Омская (ч/с), ул. Жилярди (ч/с), ул. Роменская (ч/с), ул. Чебышева (ч/с), пер. Чебышева (ч/с), пер. Роменский (ч/с), въезд 1-й Роменский (ч/с), ул. Шосткинская (ч/с), пер. Саперный (ч/с), въезд 1-й Жилярди (ч/с), въезд 2-й Жилярди (ч/с), ул. Героев Труда, 20/321 (п. №9, стояк), ул. Астрономическая, 17 (п. №4, спаренный стояк), ул. Старошишковская, 6 (п. №4, стояк), ул. Шишковская, 6-а (п. №3, стояк) до 20:00 11 декабря.



Московский район:

пр. Тракторостроителей, 158 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 26 (п. №2, стояк) до 20:00 11 декабря.



Немышлянский район:

ул. Амосова, 1 (п. №2, стояк), 34 (п. №1, стояк), проезд Стадионный, 6 (п. №2, стояк), пр. Московский, 254-в (п. №2) до 20:00 11 декабря.



Новобаварский район:

пер. Карповский, 3, Григоровское шоссе (Комсомольское), 57-а (п. №4, стояк) до 20:00 11 декабря.



Основянский район:

пр. Гагарина, 64 (п. №1, стояк), ул. Макеевская, 53-а (п. №2, стояк) до 20:00 11 декабря.



Слободской район:

ул. Киргизская, 12 (п. №2, стояк) до 10:00 11 декабря; ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №3, стояк), пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №3, стояк) до 20:00 11 декабря.



Холодногорский район:

ул. Инициативная, 4 (п. №9, стояк), пер. Верховский, 5 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 11 декабря.



Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 20, 20-а до 10:00 11 декабря; пр. Людвига Свободы, 35 (п. №7), ул. Отакара Яроша, 21-а (п. №1, стояк) до 20:00 11 декабря; ул. Полярная (ч/с) до 20:00 12.12.19 г.