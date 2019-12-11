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11.12.2019  11:55   

КП «Харьковводоканал» продолжает перезаключать договоры с абонентами

Перезаключить договор с КП «Харьковводоканал» харьковчане могут в выездных кассах предприятия, которые ежедневно работают в разных районах города.


// izvestia.kharkov.ua

Как сообщила заместитель директора КП «Харьковводоканал» по работе с абонентами Елена Волочий, пройти процедуру необходимо до 1 мая 2020 года, когда вступит в силу закон Украины о ЖКХ. Абонентам, не заключившим с предприятием новые договоры до указанного срока, услуга предоставляться не будет.

«Мы ежедневно выезжаем к месту жительства потребителей, также люди могут обратиться в абонентные отделы предприятия и там заключить договор, С текстом договора потребители могут ознакомиться на сайте предприятия», - отметила Елена Волочий.

По ее словам, в зависимости от статуса абонента (физические и юридические лица, владельцы квартир ОСМД, жилых домов частного сектора, бюджетные организации) предусматривается пять различных видов договоров. Для процедуры подписания договора потребителю необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины, справку об идентификационном коде, правоустанавливающие документы и технический паспорт.

Елена Волочий отметила, что на сегодняшний день с предприятием заключило договоры более 20 тыс. харьковчан, всего же КП «Харьковводоканал» обслуживает 580 тыс. абонентов.

Информацию об адресах и времени работы выездных касс жители города могут посмотреть на доске объявлений на подъездах своих домов и на сайте предприятия.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  харьковводоканал, договор, харьков
 
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